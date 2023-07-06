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ملاحقة المتهم في الخارج

قرار عراقي بشأن حارق المصحف

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
قرار عراقي بشأن حارق المصحف
المواطن - فريق التحرير

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أصدر القضاء العراقي، الخميس، أمرًا للسلطات التنفيذية باسترداد مواطن عراقي يقيم في السويد أقدم على حرق المصحف الشريف.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمرًا موجهًا إلى وزارة الداخلية وتحديدًا إلى مديرية الشرطة العربية والدولية بشأن حارق المصحف.

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وتناولت مذكرة القبض المتهم سلوان صباح متي موميكا.

ملاحقة المتهم

وتفيد المذكرة بملاحقة المتهم خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفقًا للقانون العراقي.

وطالبت المذكرة السلطات بإشعار القضاء العراقي في حالة القبض على المتهم لمباشرة الإجراءات ضده.

وكان سلوان وهو لاجئ عراقي يبلغ من العمر (37 عامًا) قد أثار غضبًا واسعًا في العالم الإسلامي وإدانات حول العالم بعدما أحرق في أواخر يونيو الماضي نسخة من المصحف الشريف في السويد.

ووجهت الشرطة السويدية في وقت لاحق اتهامًا للرجل بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.

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