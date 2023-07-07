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أسرعت بالركض نحو سيارتها

قرد يهاجم فتاة في أبها أثناء تصويرها السحاب

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
قرد يهاجم فتاة في أبها أثناء تصويرها السحاب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول قردًا يهاجم فتاة، وذلك أثناء تصويرها السحاب في أبها.

ويظهر الفيديو الفتاة وهي تقف بجوار جدار بعدما نزلت من سيارتها، لالتقاط صور للسحاب، لتتفاجأ أثناء تصويرها بقرد يهاجمها.

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وظهر الفيديو القرد وهو يقفز على السيارة ثم توجه ناحية الفتاة التي أسرعت بالركض للهروب من القرد، فيما تدخل أحد الأشخاص وقام بمطاردة القرد، بينما ركبت الفتاة سيارتها للمغادرة.

أضرار تزايد أعداد قرود البابون

وفي وقت سابق، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية “برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود (البابون)”، الذي يهدف لتقييم الأضرار الناتجة عن تزايد أعدادها في المواقع السكنية والزراعية، وإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من هذه الأضرار.

ويُجري المركز دراسات لاحتواء المشكلة، حيث تأتي هذه التحركات للحدّ من الأضرار التي تحدثها قرود (البابون) في بعض المناطق، لاسيما بعض الوجهات السياحية جنوب وجنوب غربي المملكة، وما تسببه من آثار سلبية بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يعكف المركز على إعداد خططٍ متكاملة وحملات توعوية لمعالجة المشكلة التي يوجهها الأهالي والزوار، وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق السريعة والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية، مما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوّهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها، وتأثيرات أخرى على السلامة العامة.

وبيّن المركز أن وجود قرود البابون في البيئة بشكل متوازن أمرٌ فطريٌ وصحي، موضحًا أن المركز لا يبحث عن التخلُّص منها نهائيًّا، مؤكدًا أن الهدف هو إحداث توازن بيئي وطبيعي.

 

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