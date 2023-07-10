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لم يستطع التحمل وصرخ

قرش يسبح أسفل سباح ويلامسه

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
قرش يسبح أسفل سباح ويلامسه
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس، ظهور أحد السباحين وهو يعوم بالمياه العميقة بينما يتم تصويره من قبل أصدقائه في مركب، فظهر سمك القرش وهو يسبح أسفله.

سمكة قرش

وبحسب الفيديو، قامت واحدة من الأصدقاء بتنبيه السباح بأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه.

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وبالفعل نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ، إلا أنه حينما لامسه القرش لم يستطع التحمل وصرخ، فيما بدت علامات الرعب على وجهه.

ولم يتضح أين ومتى تم التقاط الفيديو الذي نشره موقع “يني شفق” Yeni Shafak التركي، وما إذا كان حديثًا أم قديمًا، إلا أنه من الواضح أن الأمر مر بسلام وصعد السباح على متن القارب.

ومنذ أيام قليلة، فاجأت سمكة قرش المصطافين على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدًّا وعلى مسافة قريبة جدًّا من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين المصطافين.

وقد استغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يغادر الزائر “المتهور” دون حدوث إصابات. وظهرت سمكة القرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جدًّا، لا تتخطى بضعة أمتار كما يوضح الفيديو.

وبدا القرش سريعًا جدًّا ويضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح.

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