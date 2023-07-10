قرية يسكنها النساء فقط في إفريقيا

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تعد قرية أوموجا بمقاطعة سامبورو، في شمال كينيا، بمثابة المكان الأمثل للنساء، الذي أسسنه بأنفسهن.
وتشبه القرية، إلى حد كبير، المستوطنات القبلية، حيث يعيش الناس في بيئة جماعية، باستثناء أمر واحد فقط: إنها خالية من الرجال، وفقًا لسي إن إن.
وتأسست القرية في عام 1990 كملاذ للنساء. وتعتبر أوموجا موطنًا للإناث من جميع الأعمار.
وكانت هذه القرية المكتفية ذاتيًّا موطنًا لما يقرب من 50 عائلة تتكون من النساء وأطفالهن.
وتحرص على تثقيف سكانها حول حقوق المرأة. وتعيش النساء حياة متواضعة، حيث تعملن لكسب دخلهن من أجل شراء الغذاء وتوفير الموارد.