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صمم تطبيقًا للقرآن الكريم

قصة أنس التركي من فقد حواسه إلى مبرمج

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
قصة أنس التركي من فقد حواسه إلى مبرمج
المواطن - فريق التحرير

روت أمل السيف، مؤسس جمعية تواصل للتقنية، قصة الشاب أنس التركي الذي تعرض لحادث قوي أفقده جميع حواسه، إلا أنه لم يستسلم وصمم على إكمال دراسته وأصبح مبرمجًا وصمم تطبيقًا للقرآن الكريم.

حادث أليم

وقالت السيف خلال لقاء مع القناة السعودية: إن الأمر بدأ من رحلة عائلية على الشاطئ، ولكن رأينا حادثًا في البحر وشاهدنا أنس التركي يخرج من البحر بواسطة فرق الإنقاذ؛ حيث تعرض لجروح قوية والتنفس كان صعبًا للغاية.

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وتابعت: حاولنا تنفيذ بعض الإسعافات الأولية حتى جاءت الإسعاف وأخذوه على المستشفى، والطبيب قال: إن أنس فقد جميع حواسه ولن يتحرك في حياته المقبلة.

الحالة الصحية

لفتت السيف إلى أن أنس تحرك بشكل مفاجئ جدًّا ساعة الفجر، ثم بعدها بأسبوع فتح عينيه وكان يتفاعل معهم بشكل لا يصدق، والأمر بدأ يتطور بطريقة مختلفة، وبدأنا نستثمر في تطوير حالته الصحية بشكل طبي جيد.

وأكملت: ومع الوقت تطورت حالة أنس وأصبح متفائلًا للغاية، وكان يريد الخروج من المستشفى من أجل الدراسة وإكمال حياته بشكل طبيعي، بعد فترة ذهبنا لمركز تأهيل متخصص ومرت علينا 4 أعياد في ذلك المركز.

وأردفت: وبعد سنتين تركنا المركز وكان أنس في أفضل حالاته؛ حيث أصبح متقنًا للغة الإنجليزية والعربية وحافظًا للقرآن وحصل على درس في البرمجة وصمم تطبيقًا للقرآن الكريم تحت مسمى إتقان.

 

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