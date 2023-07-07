قصة سجين خسر والده وحكم عليه بـ 15 عامًا بسبب المخدرات

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روى سجين ما أصابه من فقدان والده ووظيفته وعائلته بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب جلبه المخدرات من خارج السعودية.
وقال السجين خلال فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن أحد رفقاء السوء عرض عليه مبلغ مالي مقابل استقبال شحنة، وتم القبض عليه واعترف خلال التحقيقات وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
وأضاف أنه خسر والده خلال فترة سجنه، إذ توفي خلال وجوده في محبسه كما خسر سمعته ووظيفته وثقة أهله والناس، ناصحًا بالإقلاع عن تناول المخدرات أو الترويج لها.
#قصة_سجين .. صنعتها المخدرات.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/ErouE4ubiu
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 7, 2023