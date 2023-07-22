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ينافس سامر المسحل وسعيد آل قبوص على منصب الرئيس

قصة قبول طعن عدنان المعيبد وعودته مجددًا لانتخابات الاتفاق

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
قصة قبول طعن عدنان المعيبد وعودته مجددًا لانتخابات الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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عاد عدنان المعيبد من جديد لانتخابات نادي الاتفاق وذلك بعد قبول الطعن الذي كان تقدم به إلى اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية في وزارة الرياضة.

سبب استبعاد عدنان المعيبد في البداية

وكانت اللجنة استبعدت قائمة المعيبد من الترشح في انتخابات النادي بسبب عدم وجود خبرة بحسب المادتين 27 و 74 من اللائحة الأساسية للأندية، لكن المعيبد تقدم بالطعن وتم قبوله ليتم اعتماد قائمته ضمن المتنافسين على رئاسة النادي.

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ويتنافس عدنان المعيبد مع سامر المسحل وسعيد آل قبوص حيث ستعقد الجمعية العمومية لفارس الدهناء غدًا الأحد.

عدنان المعيبد - الاتفاق
المعيبد

قائمة الثلاثي المترشح 

وجاءت قائمة المسحل مكونة من : ” عمر باخشوين مرشح لنائب الرئيس، باسل البسام، عبدالرحمن العبدالقادر، فهد الدبل، معتز العريني، محمد العدوان، حمد العواد، بدر السليم وجميعهم مرشحون لعضوية مجلس الإدارة”.

أما قائمة سعيد آل قبوص فجاءت مكونة من : ” بندر الدوسري مرشح لنائب الرئيس، عبدالعزيز مرعي، عمر القحطاني، البندري الغنيم، سمر الصايل، فهد الملحم، محمد باوزير وجميعهم مرشحون للعضوية”.

بينما جاءت قائمة عدنان المعيبد مكونة من : ” خالد الصفيان مرشح لنائب الرئيس، حسين الغامدي، نايف المقهوي، سعد العبدالواحد، أحمد الجغيمان، عبدالله الحوطي، أحمد الدوسري، إبراهيم الحنيش وجميعهم مرشحون للعضوية”.

وسيتولى واحد من الثلاثي رئاسة نادي الاتفاق خلفًا لخالد الدبل وذلك بعد نهاية فترة مجلس إدارته بنهاية موسم 2022/2023.

 

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