قصة قرية سعودية عمرها 400 عام

ظهرت “قرية الحوزة” في ظهران الجنوب في أجمل حلة لها، بعد أن وثق المصور الضوئي “علي مدشوش” جماليات القرية التي تحيط بها الخضرة وتحتويها الجبال من كافة الجوانب، والتي تحكي تراث وعراقة البلدة القديمة بمنطقة عسير جنوب السعودية.

قصة وتاريخ القرية

وتضم العديد من البيوت التاريخية التي تحكي جدرانها وأسوارها تاريخاً عريقاً، وقصصاً لبشر سكنوها لأزمنة يقدر عمرها بـ 400 عام، والتي تم بناؤها بطراز عمراني فريد وتراث أصيل ومجيد يخطف الأنظار.

بناء مميز من الطين

وقال مدشوش إن “جمال هذه القرية جاذب للعين، ويعبر عن حضارتها القديمة، وتتميز القرية بالبناء المميز من الطين وتحتوي القرية على المنازل السكنية التي قد تصل إلى أربعة وخمسة أدوار، بالإضافة إلى ملحقات تلك المنازل من أسوار صغيرة ومخازن وأماكن الماشية”، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف: “القرية تطل على وادي العرين أحد أكبر الأودية بالمنطقة، ومن الجهة الأخرى تميزت بالسوق الأسبوعي والذي يفد له العديد من أهالي تلك المناطق، ومما يميز ذلك السوق أنه كان حلقة وصل بين التجار القادمين من جهة اليمن وتجار شبه الجزيرة العربية، بالإضافة لوجود العديد من القلاع والحصون الفريدة من نوعها، كونها تميزت ببنائها الهندسي الشامخ”.