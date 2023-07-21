قصة مواطنة تبرعت بأحد أعضائها لأخيها الأصغر

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تبرعت المواطنة فايزة المالكي بأحد أعضائها لأخيها الأصغر؛ لتجسد الإنسانية في أبهى صورها.
وأوضحت فايزة المالكي، في حديثها لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أن أخاها كان يعاني من فشل كلوي منذ عمر الـ 13، واستمر في معاناته مع الغسيل الكلوي لسنوات، بسبب المرض والطريق وصغر سنه؛ لذا قررت التبرع له.
وأضافت أنها لم تكن تعلم بمناسبة فصيلة دمائها مع أخيها قبل قرارها بالتبرع، والذي لم تخبر به أحدًا في البداية، موضحة أنها هيأت أولادها على هذا الأمر، وتقبلوا الفكرة.
وأشارت إلى أن والدها عرض تبرعه بكليته، ولكنها رفضت، وتمسكت بقرارها بالتبرع لأخيها، موضحة أنها أجرت الجراحة منذ نحو العام، وصحتها وصحة أخيها جيدة.
فيديو | الإنسانية في أبهى صورها..
“فايزة المالكي” تجسد قصة إنسانية عبر تبرعها بأحد أعضائها لأخيها الأصغر #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/M2krVd37tq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023