قصة نجاح عايش السفياني في إنتاج العسل الطائفي

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روى عايش السفياني قصة عمله في مجال إنتاج عسل النحل الطائفي الشهير، مشيرًا إلى أنه يمتلك أكثر من 600 خلية نحل بلدي.
وأضاف النحال البالغ من العمر 55 عامًا خلال لقائه مع قناة الإخبارية، الوالد محب للنحل، وعملت معه منذ بداية شبابي، وطورت العمل بمرور الوقت، موضحًا أنه ورث هذه المهنة عن والده ويعمل بها منذ ما يقارب 37 عامًا.
ولفت السفياني إلى أن أكثر إنتاجه من العسل الصيفي، وعسل السدرة، وعسل الطلحة، وغيرها.
في سياق متصل، اشتهر مركز الشفا في منطقة الطائف منذ القدم بتربية النحل وإنتاج العسل الطائفي الشهير، ويرجع ذلك لكثافة الأشجار في بني عمر، حيث الطبيعة البكر التي تناسب النحل.
فيديو | توارث ما تعلمه من والده..
النحال عايش السفياني يمتلك أكثر من 600 خلية نحل بلدي في مركز الشفا الذي اشتهر منذ القدم بإنتاج العسل الطائفي الشهير#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zdCPM25ZIz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2023