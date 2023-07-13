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يعمل بسوق حائل يوميًّا بعد صلاة الفجر والمحاماة بعد الظهر

قصة نجاح مواطن بحائل تاجر بالخضار وعمل بالمحاماة في نفس الوقت

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
قصة نجاح مواطن بحائل تاجر بالخضار وعمل بالمحاماة في نفس الوقت
المواطن - فريق التحرير

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روى مواطن من حائل يدعى بندر الضعيفي، قصة عمله في مجال المحاماة والتجارة في نفس الوقت.

بداية العمل بسوق حائل

وقال الضعيفي خلال لقاء له مع قناة العربية: إنه بدأ العمل في سوق حائل منذ عدة سنوات مع والده، وفي نفس الوقت كان يدرس ثم تخرج من الجامعة، وكان يحب دراسته ويحب العلم والقانون.

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مجال المحاماة

ولفت الضعيفي إلى أنه الآن يمارس عمله في السوق يوميًّا بعد صلاة الفجر، وبعدما ينتهي عمله في السوق يمارس عمله محاميًا، ويترافع عن موكليه.

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