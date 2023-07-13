قصة نجاح مواطن بحائل تاجر بالخضار وعمل بالمحاماة في نفس الوقت

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روى مواطن من حائل يدعى بندر الضعيفي، قصة عمله في مجال المحاماة والتجارة في نفس الوقت.
وقال الضعيفي خلال لقاء له مع قناة العربية: إنه بدأ العمل في سوق حائل منذ عدة سنوات مع والده، وفي نفس الوقت كان يدرس ثم تخرج من الجامعة، وكان يحب دراسته ويحب العلم والقانون.
ولفت الضعيفي إلى أنه الآن يمارس عمله في السوق يوميًّا بعد صلاة الفجر، وبعدما ينتهي عمله في السوق يمارس عمله محاميًا، ويترافع عن موكليه.
بين الخضار والمحاماة..
بندر الضعيفي سعودي من منطقة #حائل يعمل فجر كل يوم في سوق الخضار وبقية اليوم يترافع عن موكليه
شاهد قصته #السعودية
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/hRn9Pvrjsx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 12, 2023