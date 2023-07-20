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مقتل 14 مدنياً وإصابة 15

قصف متواصل وانفجارات تهز الخرطوم وأم درمان

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
قصف متواصل وانفجارات تهز الخرطوم وأم درمان
المواطن - فريق التحرير

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تستمر أعمال العنف في السودان، اليوم الخميس، فيما يحلق الطيران الحربي التابع للجيش، فوق مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، قصف على إثرها عدداً من المواقع، فيما سُمع دوي انفجارات قوية لم يُحَدد موقعها بعد.

عدد القتلى في السودان

يأتي ذلك فيما مشطت قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات، أمس الأربعاء، واليوم مناطق بجنوب الخرطوم مثل العُشَرَة والصَحافة، ودمرت 7 عربات تابعة لقوات الدعم السريع، بحسب قناة “العربية”.

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وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس الأربعاء، مقتل 14 مدنياً وإصابة 15 آخرين جنوب الخرطوم إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع.

تعليق المفاوضات في جدة

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أمريكية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

تشريد 23 مليون سوداني

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

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