Icon

توقعات بارتفاع درجة الحرارة لـ 50 مئوية في الشرقية Icon رعب بين طلاب مدرسة بريطانية والسبب زعنفة قرش مزيفة Icon وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي Icon جماهير الهلال تطالب إدارة بن نافل بسرعة التعاقد مع نجم لاتسيو Icon وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon قضى 13 عامًا خلف القضبان ثم برأته محكمة ألمانية Icon وظائف شاغرة للجسين في متاجر الرقيب Icon سبب رفض بول بوجبا الانتقال إلى دوري روشن Icon تعفن جرثومي وراء وفاة 14 رضيعًا وسجن 3 مسؤولين بتونس Icon حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في قضية معروفة باسم جريمة حوض الاستحمام

قضى 13 عامًا خلف القضبان ثم برأته محكمة ألمانية

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
قضى 13 عامًا خلف القضبان ثم برأته محكمة ألمانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قضت محكمة ألمانية ببراءة مانفريد جينديتسكي، المتهم في القضية المعروفة باسم “جريمة حوض الاستحمام”، في إعادة المحاكمة بعدما قضى أكثر من 13 عاما وراء القضبان في الجريمة المزعومة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

2.8 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر

2.8 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر

براءة متهم في ألمانيا

وفي التفاصيل، قضى جينديتسكي سنوات يكافح من أجل إعادة المحاكمة بعدما أدين بإغراق مسنة في حوض الاستحمام بمبنى سكني في بافاريا حيث كان يعمل مشرف رعاية.

وذكرت القاضية إليزابيت إيرل التي رأست الجلسة لجينديتسكي اليوم الجمعة، “حان الوقت الآن. لقد سمعت الرأي القضائي الذي كنت تنتظره قرابة 14 عامًا”.

وأردفت أن الحكومة يجب أن تعوضه عن عقوبة السجن التي فرضت عليه خطأ.

تبرئة ساحة جينديتسكي

وقضت المحكمة بأن العجوز، التي حكم على الرجل بالسجن مدى الحياة بناء على مزاعم قتلها، قد تكون على الأغلب توفيت جراء حادث، وليس جريمة .

وطلب الادعاء من المحكمة تبرئة ساحة جينديتسكي في إعادة محاكمته.

ويحق لجينديتسكي الآن الحصول على تعويض مالي يعتبره المنتقدون متدنيًا للغاية. ومن المقرر أن يحصل على إجمالي 368 ألفا و400 يورو (401 ألف دولار) أو 75 يورو لكل يوم قضاه في السجن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي
السعودية اليوم

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .....

السعودية اليوم
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

السعودية اليوم
العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى
العالم

العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى

العالم
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران
السعودية اليوم

لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

السعودية اليوم
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
العالم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع...

العالم
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
العالم

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة...

العالم
سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال
الرياضة

سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم...

الرياضة