قطار الحرمين ينقل أكثر من 750 ألف مسافر في موسم حج 1444

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية ” سار” عن نجاح خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج لعام 1444هـ، حيث بلغ عدد المسافرين عبر قطار الحرمين السريع أكثر من 750 ألف مسافر بارتفاع بلغ 96% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

عدد الرحلات المسيرة بموسم الحج

وأكدت “سار” أن عدد الرحلات المسيرة في موسم الحج للعام الحالي بلغ 3,627 رحلة بزيادة 79% عن موسم حج العام الماضي، وكانت رحلات قطار الحرمين السريع قد استمرت بوتيرة تصاعدية حيث بلغت معدل 126 رحلة في أوقات الذروة، وذلك في ظل الطلب العالي عليها، وحرصاً من “سار” على خدمة ضيوف الرحمن فقد وفرت رحلات إضافية، ليصل عدد الرحلات في يوم السابع من ذي الحجة إلى 131 رحلة وهو عدد الرحلات الأعلى في تاريخ قطار الحرمين السريع خلال يوم واحد، منها 60 رحلة غادرت من محطة مكة المكرمة وذلك بمعدل 6 رحلات مغادرة للمحطة في الساعة الواحدة، وليتجاوز قطار الحرمين السريع عدد الرحلات المقررة له في موسم الحج والبالغ عددها 3400 رحلة بعدد 227 رحلة إضافية.

قطار الحرمين السريع ينقل الحجاج

ونقل قطار الحرمين السريع حجاج بيت الله الحرام والمسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة جدة الرئيسية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وذلك بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، ما أسهم في توفير خيارات أوسع لتنقّل المسافرين بسلاسة، واختيار الأوقات المناسبة لهم.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة في الخطوط الحديدية السعودية المهندس ريان الحربي، أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لموسم الحج جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي-الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين السريع، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق خطة عمل متكاملة، هدفت إلى تيسير رحلات ضيوف الرحمن من وإلى الحرمين الشريفين بكل أمان وأريحية.