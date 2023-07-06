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بدفع ألف يورو بتهمة الإهمال

قطار يدهس قطًّا بفرنسا والمحكمة تغرم هيئة سكك الحديد

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
قطار يدهس قطًّا بفرنسا والمحكمة تغرم هيئة سكك الحديد
المواطن - فريق التحرير

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أكدت يويورنيوز، أن محكمة فرنسية أدانت شركة السكك الحديد الوطنية بتهمة الإهمال، بعد أن دهس قطار مغادر هرًّا أفلت من حقيبة مسافر، في حادثة أثارت غضب جماعات حقوق الحيوان.

قطار يدهس قط بفرنسا

وفي التفاصيل، اتهمت صاحبتا الهر “نكو”، ويعني اسمه “قطّ” باليابانية، موظفي هيئة السكك الحديد بالوحشية في التعامل مع الحيوانات بعد أن رفضوا تأخير انطلاق قطار فائق السرعة كان متجهًا من باريس إلى بوردو في يناير بعد أن قفز حيوانهما الأليف على قضبان السكة.

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ورغم مطالبة صاحبتي الهر بتأخير الانطلاق، بدأ القطار رحلته في الوقت المحدد، داهسًا “نكو” في طريقه. وقالت شركة السكك الحديد في فرنسا إن الحيوان “لم يكن مرئيًّا” حتى انطلاق القافلة.

وغداة مقتل الهر، وجهت عريضة تطالب شركة السكك الحديد الفرنسية بـ”إطلاق إجراءات مناسبة بهدف الحفاظ على حياة وسلامة أي حيوان قد يتعرض لوضع مشابه لما حصل مع نكو”، وقد حصدت العريضة أكثر من مائة ألف توقيع.

قطار بفرنسا

دفع ألف يورو بتهمة الإهمال

ورفعت جمعية ناشطة في مجال الرفق بالحيوان، شكوى قضائية ضد هيئة السكك الحديد الوطنية (SNCF) بتهمة “سوء المعاملة والوحشية الجسيمة التي أدت إلى موت حيوان”.

وتصل عقوبة أي جهة مدانة بهذه التهمة إلى غرامة حتى 75 ألف يورو (أكثر من 80 ألف دولار)، والسجن خمس سنوات، لكن محكمة في باريس غرمت هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو بتهمة “الإهمال”، وحكمت بأن قتل الحيوان الأليف كان عملًا “لا إراديًّا”.

وخلص القاضي في الحكم إلى أنه كان هناك “غياب الالتزام بالموارد اللازمة لإنقاذ القطة”. كما أمر الحكم هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو أخرى كتعويض لكل من مالكي الحيوان الأليف.

وجاء الحكم مخالفًا لتوصية النيابة العامة التي طلبت تبرئة هيئة سكك الحديد من جميع التهم، بحجة أنه لم يكن هناك “نقص في الإنسانية” من الموظفين.

 

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