قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن التقارير عن استخدام كييف للذخائر العنقودية الأمريكية تثير القلق.

مزعجة للغاية

وأضاف للصحفيين اليوم: “لقد رأينا هذه التقارير، فهي مزعجة للغاية. كما ذكرنا بالفعل، يجب أن تكون هذه الأنواع من الذخيرة من الماضي ولا ينبغي استخدامها”.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض: إن الذخائر العنقودية دخلت الخدمة في أوكرانيا ويتم استخدامها في الحرب علي الجبهات المختلفة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ذكرت أمس الخميس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين مطلعين على الأمر، أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة ضد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد.