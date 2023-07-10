قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300

وثق مقطع فيديو بيع قماش الشالكي في أحد متاجر البرندات العالمية بمبلغ خيالي.

قماش الشالكي

ونشرت مواطنة الفيديو عبر موقع تويتر، حيث بيع قماش الشالكي بـ 875 باوند أي بقيمة 4300 ريال سعودي.

فرق السعر

وأوضح المقطع، ملابس من موديلات مختلفة معروضة داخل المتجر، ومنها فساتين مصنوعة من قماش الشالكي الذي يباع في الأسواق الشعبية بـ 30 ريالًا فقط.

وأعربت المواطنة موثقة المقطع، من فرق السعر الكبير الذي يباع به قماش الشالكي في هذا المتجر، رغم أنه يباع بثمن زهيد في متاجر السعودية.