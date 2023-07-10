Icon

السعودية تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة الإيكاو Icon سر وجود الحقيبة النووية مع بايدن خلال رحلته إلى بريطانيا Icon سبب رفض بوغبا عرض الاتحاد Icon 4 مزايا للصيانة الدورية لأجهزة التكييف Icon دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا Icon الأهلي بطلًا لـ الدوري المصري للمرة الـ 43 بعد خسارة بيراميدز Icon قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300 Icon إغلاق الطرق وانهيار الجسور وتوقف المرور بتركيا بسبب الأمطار Icon انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال Icon المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يباع في أحد متاجر البرندات العالمية بمبلغ خيالي

قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو بيع قماش الشالكي في أحد متاجر البرندات العالمية بمبلغ خيالي.

قماش الشالكي

ونشرت مواطنة الفيديو عبر موقع تويتر، حيث بيع قماش الشالكي بـ 875 باوند أي بقيمة 4300 ريال سعودي.

قد يهمّك أيضاً
نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

المعهد الملكي الصناعي يعلن فتح باب التقديم لحملة الكفاءة المتوسطة

المعهد الملكي الصناعي يعلن فتح باب التقديم لحملة الكفاءة المتوسطة

فرق السعر

وأوضح المقطع، ملابس من موديلات مختلفة معروضة داخل المتجر، ومنها فساتين مصنوعة من قماش الشالكي الذي يباع في الأسواق الشعبية بـ 30 ريالًا فقط.

وأعربت المواطنة موثقة المقطع، من فرق السعر الكبير الذي يباع به قماش الشالكي في هذا المتجر، رغم أنه يباع بثمن زهيد في متاجر السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم