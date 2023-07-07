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ضمن منافسات الدوري المصري

قمة الأهلي والزمالك قد تشهد حسم اللقب

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
قمة الأهلي والزمالك قد تشهد حسم اللقب
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، وسط صراع قوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

قمة الأهلي والزمالك

وتُقام قمة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

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الأهلي ضد الزمالك
جانب من مباراة سابقة

ومن المقرر أن تشهد قمة الأهلي والزمالك حضورًا جماهيريًا يُقدر بـ6 آلاف مشجع، بواقع 3 آلاف لكل فريق، فيما لم يتم حسم ملف الطاقم التحكيمي الذي سيُدير المباراة حتى الآن.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ72 نقطة من 28 لقاء، فيما يقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مواجهة.

نادي الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

الأهلي قد يحسم اللقب

وقد تشهد قمة الأهلي والزمالك، تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه، حيث إنه يحتاج إلى 5 نقاط من 6 مباريات متبقية، ليصل رصيده إلى 78 نقطة؛ وهو عدد النقاط الذي يستحل على أي ناد آخر الوصول إليه.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، يوم غد السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21، وحسم القمة لصالحه، لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه في آخر عامين.

ويطمح المدير الفني السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، من أجل ضمان حسم اللقب، وإراحة اللاعبين الأساسيين في المواجهات المتبقية، خوفًا من تعرضهم للإجهاد والإصابات.

المارد الأحمر قبل قمة الأهلي والزمالك
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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