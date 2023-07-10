قمة ليتوانيا الحدث الأكبر لحلف الناتو بعد الحرب الروسية الأوكرانية

أبرز أرقام موسى ماريغا مع الهلال تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة وظائف شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS خيوة بأوزباكستان مدينة مهمة غير مكتشفة من السياح الخليجيين أزمة سهم شركة طاقة عربية تفتح الباب لسطوة المضاربين
تتجه أنظار شعوب أوروبا إلى مخرجات قمة ليتوانيا التي ستعقد غدًا بمشاركة قادة وزعماء دول الناتو حيث تعد أكبر حدث للحلف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها ساحة القتال حيث لا فائز ولا منتصر رغم مرور أكثر من 20 شهرًا على اندلاع الحرب.
العنوان العريض لهذه القمة هو التضامن مع أوكرانيا وتقديم المزيد من الدعم لها، وبالرغم من عدم قبول كييف حتى الآن كعضو في حلف الناتو إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتوقع من القمة أكثر من تقديم المساعدات العسكرية أو المساعدات المالية في الوقت الذي تباينت فيه ردود فعل دول الحلف على تزويد بلاده بالذخائر العنقودية خشية امتداد أمد الحرب.
ومن بين أبرز القضايا المطروحة على أجندة قمة ليتوانيا، هو دعم أوكرانيا، حيث لا يزال موقف الحزب من انضمام كييف كما هو ولا تزال طموحات زيلينسكي تتجاوز الضغط على روسيا للانسحاب من الأراضي الأوكرانية.
كما تناقش القمة أيضًا تعزيز الاستثمارات العسكرية وتعزيز الصناعات الدفاعية لزيادة القدرات العسكرية ورفع مستويات التسليح وتطوير الأسلحة والتوسع في التقنيات العسكرية.
أيضًا من بين الموضوعات التي سوف يناقشها قادة الناتو قضايا التغير المناخي ومواجهة الإرهاب حيث تعد بنودًا ثابتة على جدول أعمال قمم الحلف إضافة إلى التأكيد على ضمان وسلامة أمن الدول الأعضاء وفقًا للمادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تنص على أن العدوان على أي دولة هو عدوان على كافة دول الحلف.