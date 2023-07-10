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تركز على دعم أوكرانيا وتعزيز الاستثمار العسكري

قمة ليتوانيا الحدث الأكبر لحلف الناتو بعد الحرب الروسية الأوكرانية

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
قمة ليتوانيا الحدث الأكبر لحلف الناتو بعد الحرب الروسية الأوكرانية
المواطن - سعد البحيري - القاهرة

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تتجه أنظار شعوب أوروبا إلى مخرجات قمة ليتوانيا التي ستعقد غدًا بمشاركة قادة وزعماء دول الناتو حيث تعد أكبر حدث للحلف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها ساحة القتال حيث لا فائز ولا منتصر رغم مرور أكثر من 20 شهرًا على اندلاع الحرب.

التضامن مع أوكرانيا

العنوان العريض لهذه القمة هو التضامن مع أوكرانيا وتقديم المزيد من الدعم لها، وبالرغم من عدم قبول كييف حتى الآن كعضو في حلف الناتو إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتوقع من القمة أكثر من تقديم المساعدات العسكرية أو المساعدات المالية في الوقت الذي تباينت فيه ردود فعل دول الحلف على تزويد بلاده بالذخائر العنقودية خشية امتداد أمد الحرب.

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جدول أعمال قمة ليتوانيا

ومن بين أبرز القضايا المطروحة على أجندة قمة ليتوانيا، هو دعم أوكرانيا، حيث لا يزال موقف الحزب من انضمام كييف كما هو ولا تزال طموحات زيلينسكي تتجاوز الضغط على روسيا للانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

كما تناقش القمة أيضًا تعزيز الاستثمارات العسكرية وتعزيز الصناعات الدفاعية لزيادة القدرات العسكرية ورفع مستويات التسليح وتطوير الأسلحة والتوسع في التقنيات العسكرية.

أيضًا من بين الموضوعات التي سوف يناقشها قادة الناتو قضايا التغير المناخي ومواجهة الإرهاب حيث تعد بنودًا ثابتة على جدول أعمال قمم الحلف إضافة إلى التأكيد على ضمان وسلامة أمن الدول الأعضاء وفقًا للمادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تنص على أن العدوان على أي دولة هو عدوان على كافة دول الحلف.

 

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