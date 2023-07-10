قميص جوتا يكشف رحيل نجم الاتحاد بقرار من سانتو

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كشف اللاعب البرتغالي جوتا عن اللاعب الذي سيرحل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد وذلك بعد أن كشف قميص النجم البرتغالي عن هوية المغادر.
وخلال معسكر العميد الإعدادي للموسم المقبل المقام حاليًا في الطائف فإن جوتا ارتدى القميص رقم 11 مما يدل على اقتراب اللاعب عبدالعزيز البيشي من مغادرة نمر جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة نادي ضمك في ضمه على سبيل الإعارة.
وفي وقت سابق، قال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر موقع “تويتر” إن إدارة العميد اتفقت بشكل مبدئي على ضم اللاعب سلطان الفرحان من نادي الرائد، حيث من المقرر إتمام شروط التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.