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بعد أن شارك به في لقاء لاندسكرون

قناع علي البليهي يثير تساؤلات جماهير الهلال

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
قناع علي البليهي يثير تساؤلات جماهير الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أثار قناع اللاعب علي البليهي تساؤلات جماهير الهلال حول إذا ما كان يُعاني من إصابة وذلك خلال مشاركته في مباراة لاندسكرون النمساوي الودية اليوم السبت.

قناع علي البليهي

وظهر علي البليهي وهو يخوض المباراة مرتديًا القناع مما أثار الجدل حول الإصابة التي يُعاني منها خاصة أن جماهير أزرق الرياض، تتمنى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حال لهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وكان الهلال هزم فريق لاندسكرون بسداسية دون رد في أول لقاء ودي لأزرق الرياض في معسكره المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الهلال - علي البليهي

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أزرق الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب صالح الشهري.

وفي الشوط الثاني، أحرز أزرق الرياض 5 أهداف عبر كل من ” عبدالله الحمدان هدفين، هدفًا لكل من سالم الدوسري ومحمد القحطاني وعبدالله رديف”.

صالح الشهري والحمدان

وعلى الرغم من انتقاد جماهير أزرق الرياض لكل من صالح الشهري والحمدان في الموسم الماضي، لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس جدد فيهما الثقة في المباراة حيث سجل الشهري الهدف الأول لـ الهلال وسجل عبدالله الحمدان الهدفين الثاني والثالث.

وبعد مباراة لاندسكرون النمساوي، سيواجه أزرق الرياض فريق جوريكا البلغاري يوم 10 يوليو، ثم يواجه فريق ولفسبرجر النمساوي يوم 14 يوليو، ثم يواجه فريق دينامو كييف الأوكراني يوم 19 يوليو، ثم يواجه الكويت الكويتي يوم 23 يوليو.

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