قوات أمن الحج تضبط 105 حملات وهمية و17615 شخصًا حاولوا الحج بلا تصريح

أعلن معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الجهات الأمنية ضبطت (17615) شخصًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و(105) حملات حجٍّ وهمية في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إعادة 202695 شخصًا

وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (202695) شخصًا، وإعادة (128999) مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على (33) ناقلًا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى يوم الجمعة 12/ 12/ 1444 هـ.

قواتِ أمن الحج

وأكد الفريق البسامي أن قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم .