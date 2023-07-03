رطب المدينة المنورة يزين الأسواق قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري بداية أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ أمريكا الحديث أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120 برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا لقطات جوية لـ وادي لجب جنة الصحراء السعودية السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة بمجموعة العشرين اليوم
قال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي: إن تكون سياسة الدفع مقابل التصفح في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مؤقتة؛ إذ لن يجازف مالك المنصة، الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، بخسارة عدد كبير من مستخدميها، ممن لا يستطيعون الدفع.
وأشار عبدالعزيز الحمادي في تصريحات لبرنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية، في هذا الصدد إلى شكوى الآلاف من مستخدمي تويتر لوصولهم إلى الحد الأقصى من التصفح في اليوم الأول من تطبيق الإجراءات الجديدة في تويتر؛ إذ إن الجميع لا يستطيع الدفع.
ولفت الحمادي إلى أن تلك الإجراءات الجديدة تستهدف الشركات والأفراد؛ لزيادة أعداد المستخدمين الذين يدفعون مبالغ مالية للمنصة. متوقعًا أن يقوم “إيلون ماسك” قريبًا بتحويلها من ملكية خاصة إلى شركة مساهمة.
وأوضح الخبير التقني أن تحويل المنصة إلى شركة، مع وجود عدد أكبر من المستخدمين الذين يقومون بدفع مبالغ مالية مقابل التصفح، إضافة لتوافُر نسبة الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشبكة، سيساهم في ارتفاع القيمة السوقية، وجني عوائد أكبر.
وتابع التقني الحمادي في حديث لبرنامج “هنا الرياض”: “يسعى ماسك إلى تغطية النفقات، ورفع عدد مستخدمي الاشتراك المدفوع بـ(تويتر بلو)”.
وأجبرت فوضى أعطال تويتر المتكررة في جميع أنحاء العالم، إيلون ماسك على فرض قوانين جديدة لعدد قراءة التغريدات عبر الحسابات الموثقة وغير الموثقة.
ووضع إيلون ماسك حدًّا يوميًّا لقراءة التغريدات على جميع المستخدمين، وقال: إن Twitter قد طبق حدود قراءة مؤقتة لمعالجة مستويات عالية من عمليات تجريف البيانات والتلاعب بنظام القراءات.
وقال ماسك: إن الحسابات التي تحوي علامة التوثيق ستقتصر مؤقتًا على قراءة 6000 تغريدة يوميًّا، أما الحسابات التي لا تحمل علامة التوثيق تقتصر على قراءة 600 منشور يوميًّا، بينما الحسابات الجديدة التي لا تحمل علامة التوثيق ستكون قادرة على قراءة 300 منشور يوميًّا فقط.
فيديو | ما قصة الحدود التي وضعها إيلون ماسك أمام مستخدمي تويتر؟
تعرف عليها مع الخبير التقني عبد العزيز الحمادي#هنا_الرياض pic.twitter.com/q2S9CsUrwu
— هنا الرياض (@herealriyadh) July 1, 2023