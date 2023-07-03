قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين

قال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي: إن تكون سياسة الدفع مقابل التصفح في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مؤقتة؛ إذ لن يجازف مالك المنصة، الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، بخسارة عدد كبير من مستخدميها، ممن لا يستطيعون الدفع.

شكاوى مستخدمي تويتر

وأشار عبدالعزيز الحمادي في تصريحات لبرنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية، في هذا الصدد إلى شكوى الآلاف من مستخدمي تويتر لوصولهم إلى الحد الأقصى من التصفح في اليوم الأول من تطبيق الإجراءات الجديدة في تويتر؛ إذ إن الجميع لا يستطيع الدفع.

ولفت الحمادي إلى أن تلك الإجراءات الجديدة تستهدف الشركات والأفراد؛ لزيادة أعداد المستخدمين الذين يدفعون مبالغ مالية للمنصة. متوقعًا أن يقوم “إيلون ماسك” قريبًا بتحويلها من ملكية خاصة إلى شركة مساهمة.

تحويل المنصة إلى شركة

وأوضح الخبير التقني أن تحويل المنصة إلى شركة، مع وجود عدد أكبر من المستخدمين الذين يقومون بدفع مبالغ مالية مقابل التصفح، إضافة لتوافُر نسبة الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشبكة، سيساهم في ارتفاع القيمة السوقية، وجني عوائد أكبر.

وتابع التقني الحمادي في حديث لبرنامج “هنا الرياض”: “يسعى ماسك إلى تغطية النفقات، ورفع عدد مستخدمي الاشتراك المدفوع بـ(تويتر بلو)”.

وأجبرت فوضى أعطال تويتر المتكررة في جميع أنحاء العالم، إيلون ماسك على فرض قوانين جديدة لعدد قراءة التغريدات عبر الحسابات الموثقة وغير الموثقة.

قواعد تويتر الجديدة

ووضع إيلون ماسك حدًّا يوميًّا لقراءة التغريدات على جميع المستخدمين، وقال: إن Twitter قد طبق حدود قراءة مؤقتة لمعالجة مستويات عالية من عمليات تجريف البيانات والتلاعب بنظام القراءات.

وقال ماسك: إن الحسابات التي تحوي علامة التوثيق ستقتصر مؤقتًا على قراءة 6000 تغريدة يوميًّا، أما الحسابات التي لا تحمل علامة التوثيق تقتصر على قراءة 600 منشور يوميًّا، بينما الحسابات الجديدة التي لا تحمل علامة التوثيق ستكون قادرة على قراءة 300 منشور يوميًّا فقط.