Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خزانات المياه في كاتالونيا ممتلئة بنسبة 30% فقط

كارثة في إسبانيا بسبب الحر

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
كارثة في إسبانيا بسبب الحر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة محلية لإدارة الموارد المائية، أن خزانات المياه في كاتالونيا ممتلئة بنسبة 30% فقط وسط موجة الحر في إسبانيا، وفقًا لما نقلته صحيفة إل بريديكو الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

قلة هطول الأمطار

وأردفت الصحيفة الإسبانية، أن “خزانات كاتالونيا يتم تجديدها بواسطة نهر إيبرو وروافده”، مضيفة أن “منشآت البنية التحتية هذه مصممة لتخزين ما يقرب من 695 هكتارًا مكعبًا من المياه”.

قد يهمّك أيضاً
زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات

زوجة ملياردير ترفض شراء قهوة بـ 4 دولارات

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة

وتابعت أن الوضع ساء في يوليو، وأصبحت الخزانات الآن أقل من 30% فقط بسبب قلة هطول الأمطار وسط موجة الحر في إسبانيا.

الجفاف
الجفاف

وتم تجديد مخزون المياه إلى حد ما بعد هطول الأمطار في الأسبوع الماضي، ومع ذلك، إذا تم الحفاظ على الديناميكيات الحالية، فقد يكون مستوى المياه في الخزانات منخفضًا كما كان خلال الجفاف التاريخي لعام 2007، عندما كانت الخزانات ممتلئة بنسبة 21% فقط، وفقًا للتقرير.

وأثر موسم الصيف الحار بشكل استثنائي في عام 2023 على أوروبا الغربية بأكملها.

وفي ألمانيا واليونان، اندلعت حرائق الغابات بسبب الطقس الحار والجاف للغاية.

الجفاف والتصحر يضربان العراق
الجفاف

وفي فرنسا، تم فرض قيود على استخدام المياه في عدد من البلديات بسبب خطر الجفاف، وتم إغلاق حمامات السباحة.

ويعاني سكان العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية، من نقص في إمدادات المياه، وفي بعض المدن الإسبانية، تم حظر أي استخدام للمياه غير الضرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم