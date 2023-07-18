كارثة في إسبانيا بسبب الحر

أعلنت وكالة محلية لإدارة الموارد المائية، أن خزانات المياه في كاتالونيا ممتلئة بنسبة 30% فقط وسط موجة الحر في إسبانيا، وفقًا لما نقلته صحيفة إل بريديكو الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

قلة هطول الأمطار

وأردفت الصحيفة الإسبانية، أن “خزانات كاتالونيا يتم تجديدها بواسطة نهر إيبرو وروافده”، مضيفة أن “منشآت البنية التحتية هذه مصممة لتخزين ما يقرب من 695 هكتارًا مكعبًا من المياه”.

وتابعت أن الوضع ساء في يوليو، وأصبحت الخزانات الآن أقل من 30% فقط بسبب قلة هطول الأمطار وسط موجة الحر في إسبانيا.

وتم تجديد مخزون المياه إلى حد ما بعد هطول الأمطار في الأسبوع الماضي، ومع ذلك، إذا تم الحفاظ على الديناميكيات الحالية، فقد يكون مستوى المياه في الخزانات منخفضًا كما كان خلال الجفاف التاريخي لعام 2007، عندما كانت الخزانات ممتلئة بنسبة 21% فقط، وفقًا للتقرير.

وأثر موسم الصيف الحار بشكل استثنائي في عام 2023 على أوروبا الغربية بأكملها.

وفي ألمانيا واليونان، اندلعت حرائق الغابات بسبب الطقس الحار والجاف للغاية.

وفي فرنسا، تم فرض قيود على استخدام المياه في عدد من البلديات بسبب خطر الجفاف، وتم إغلاق حمامات السباحة.

ويعاني سكان العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية، من نقص في إمدادات المياه، وفي بعض المدن الإسبانية، تم حظر أي استخدام للمياه غير الضرورية.