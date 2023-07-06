كاميرا توثق حادث تصادم مروع بحائل بسبب السرعة الجنونية وزير الرياضة يُحيي بعثة السعودية أثناء دخولها حفل افتتاح دورة الألعاب العربية إفلاس 6 شركات كبرى في أمريكا خلال أسبوع تويتر يتراجع خطوة للوراء لامتصاص غضب المستخدمين درجات حرارة غير مسبوقة تضرب الأرض خلال الأسبوع الجاري عامل مؤثر قد يساهم في انضمام ساديو ماني إلى الأهلي الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية بدءًا من الغد إنزال نائب إسرائيلي وضربه أثناء كلمته أمام الكنيست بسبب جنين
وثقت كاميرا مثبتة في سيارة، حادث تصادم مروع بين سيارة وأخرى، بسبب السرعة الجنونية، على أحد الطرق بحائل.
ويبين المقطع، قائد السيارة المسرعة، وهو يأتي من الخلف ويقود بسرعة جنونية، ويصطدم بسيارة أخرى.
وذكر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قائد المركبة التي تم الاصطدام بها من الخلف، لقي مصرعه في الحادث، عقب اشتعال سيارته.
وأظهر المقطع بالفعل لحظة اشتعال السيارة وخروج الدخان الكثيف منها، وسط تجمع عدد كبير من السيارات لمحاولة مساعدته لإنقاذه.