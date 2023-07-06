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تجمعت السيارات لمحاولة إنقاذ ومساعدة الضحايا

كاميرا توثق حادث تصادم مروع بحائل بسبب السرعة الجنونية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
كاميرا توثق حادث تصادم مروع بحائل بسبب السرعة الجنونية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت كاميرا مثبتة في سيارة، حادث تصادم مروع بين سيارة وأخرى، بسبب السرعة الجنونية، على أحد الطرق بحائل.

سرعة جنونية

ويبين المقطع، قائد السيارة المسرعة، وهو يأتي من الخلف ويقود بسرعة جنونية، ويصطدم بسيارة أخرى.

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وفاة قائد السيارة

وذكر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قائد المركبة التي تم الاصطدام بها من الخلف، لقي مصرعه في الحادث، عقب اشتعال سيارته.

وأظهر المقطع بالفعل لحظة اشتعال السيارة وخروج الدخان الكثيف منها، وسط تجمع عدد كبير من السيارات لمحاولة مساعدته لإنقاذه.

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