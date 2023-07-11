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كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي كايل ووكر ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة Sky Sports: إن ووكر صاحب الـ 33 عامًا يرحب بالرحيل إلى بايرن ميونخ، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كثيرة من قبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا قبل نهاية الموسم الماضي.

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ويرغب البايرن في دفع 15 مليون يورو إلى مانشستر سيتي لضم ووكر، حيث يرغب ووكر في أن يكون ثاني لاعب إنجليزي يمثل البايرن بعد مواطنه أوين هارجريفز.

يذكر أن ووكر كان انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في 2017 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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