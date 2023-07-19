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بعد بيانات التضخم الصادرة الأربعاء

كبرى البنوك الأمريكية تتوقع هبوطًا جديدًا لـ الدولار

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
كبرى البنوك الأمريكية تتوقع هبوطًا جديدًا لـ الدولار
المواطن - فريق التحرير

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تتجه البنوك الاستثمارية الكبرى إلى الرهان على تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بأن الهبوط الاقتصادي الناعم سيقلل من حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير.

انخفاض الدولار لأدنى مستوى

وألغت بنوك “مورغان ستانلي” و”جيه بي مورجان” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” توصياتها السابقة التي توقعوا فيها صعود الدولار، ومنهم من توقع المزيد من التراجع عقب بيانات التضخم الأخيرة.

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وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الصادرة الأربعاء، والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي قريبًا حملته للتشديد النقدي دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ضعف الدولار الأمريكي في المستقبل

قال المحللون في “إتش إس بي سي” في مذكرة للعملاء أمس الثلاثاء: “بوادر مزيد من التحسن في مزيج النمو والتضخم العالمي وهبوط ضعيف في الولايات المتحدة، يزرع بذور ضعف الدولار الأمريكي في المستقبل”.

تحول محللو العملات في “مورجان ستانلي”، إلى وضع محايد تجاه الدولار من زيادة الوزن، فيما أنهى “جيه بي مورجان” يوم الجمعة تداولاته الموصى بها والتي تراهن على الدولار، بعدما قال: إن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي قالوا إنها تدفع إلى إعادة التفكير في احتمال صعود الدولار.

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