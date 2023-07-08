كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية نهاية الأسبوع

كشف مركز طقس العرب، أن أحدث الخرائط الجوية والتي تحاكي حركة الكتل الهوائية أشارت إلى أن مناطق شمال غرب السعودية ستتأثر مع نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية صحراوية تؤدي إلى رفع درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح في مستويات أربعينية.

تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة

وأعلن المركز أنه يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم مناطق السعودية خلال الأيام القليلة القادمة عدا المنطقة الشرقية، بحيث يكون الطقس شديد الحرارة في أغلب الأنحاء، وحارًا في المناطق الشمالية.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، من المنتظر أن تتأثر مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة بكتلة هوائية أكثر حرارة من المعتاد ويتعمق تأثيرها عطلة نهاية الأسبوع وتشمل تأثيراتها أغلب المناطق الشمالية والشمالية الغربية بالإضافة إلى شمال الوسطى، وتؤدي إلى رفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف مركز الأرصاد أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.