كتلة هوائية شديدة الحرارة بالرياض تقترب من الـ 50 مئوية

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أصدر مركز طقس العرب الإقليمي تنبيهًا من تأثر العاصمة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، بـ كتلة هوائية شديدة الحرارة، وسيطرة أجواء حارة ومرهقة خاصة في فترات الظهيرة والعصر، تزامنًا مع طقس شديد الحرارة في شرق السعودية ووسطها.
وبحسب التوقعات الحالية، يُتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدينة الرياض حول الـ 48 درجة مئوية طيلة أيام الأسبوع الحالي على عُموم المنطقة، بما في ذلك مدينة الرياض، وقد تلامس الـ 50 مئوية في بعض الأجزاء الشرقية من الرياض.
ونبه طقس العرب ارتفاع درجات الحرارة، والذي قد يزيد من احتمالية الإصابة بضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري، داعيًا لاتباع الإرشادات التالية للحماية من الحرارة المرتفعة.
ـ عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس
ـ شرب كميات كبيرة من المياه لترطيب الجسم وتعوض نقص السوائل
ـ عدم ترك الأطفال داخل المركبات لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم
ـ عدم ترك مواد قابلة للانفجار داخل المركبات مثل أجهزة الشحن المتنقلة أو الهواتف المحمولة أو العطور وملطفات الجو