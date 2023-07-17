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إمكانية إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

كروم يتيح مزايا جديدة على أنظمة آيفون

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
كروم يتيح مزايا جديدة على أنظمة آيفون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تطبيق كروم لتطبيقات الويب، عن إتاحة إمكانية إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية بهواتف آيفون، وأحدث تطبيق يمكنه الآن الاستفادة من هذه الميزة هو غوغل كروم.

تحديثات متصفح كروم

وأوضحت منصة ثريدز في منشور شاركه كريس ميسينا، الذي يُنسب إليه اختراع علامات التجزئة، أن آخر تحديث لـ غوغل كروم لنظام iOS يتيح للمستخدمين إضافة اختصار لصفحات الويب المفضلة لديهم إلى الشاشة الرئيسية.

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وفي السابق، كانت الميزة مقتصرة على سفاري الخاص بشركة آبل، ولكنها متاحة الآن لمستخدمي كروم للوصول بسرعة إلى مواقع الويب دون الحاجة إلى الاعتماد على السابق.

وعلى غرار كيفية عمل الوظيفة مع سفاري، عندما يضيف المستخدم اختصاراً إلى صفحة ويب على شاشته الرئيسية، فإن النقر فوقه سيفتح الصفحة كتطبيق عادي بدلاً من فتح كروم.

مزايا عديدة وجديدة

وإذا كنت تعمل على iOS 16.4 أو إصدار أحدث، فيمكن لاختصار تطبيق الويب أيضاً إصدار الإشعارات مثل التطبيقات المثبتة أصلاً.

هذا ويتيح الإصدار التجريبي من macOS Sonoma للمستخدمين أيضاً إضافة اختصارات تطبيقات الويب باستخدام سفاري.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي، حصل كروم على iOS و العديد من الميزات الجديدة مثل القدرة على استخدام الكاميرا للبحث عن منتج، وتحسين إمكانات الترجمة وحتى إنشاء أحداث التقويم من المتصفح نفسه، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

 

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