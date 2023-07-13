كريتشوفياك يقترب من الانتقال لأبها

اقترب النجم البولندي غجيغوش كريتشوفياك، من البقاء في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، رغم انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

كريتشوفياك قد يستمر بدوري روشن

وكان كريتشوفياك صاحب الـ33 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لموسم رياضي واحد، ما يسهل التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن كريتشوفياك قد يستمر في دوري روشن السعودي من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، حيث يُعد التعاقد معه أولوية للمدرب الجديد تشيسلاف ميتشنيوفيتش.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات حاليًا بين مسؤولي نادي أبها، ووكيل أعمال النجم البولندي، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مدة العقد والراتب السنوي، ولكن جميع المؤشرات إيجابية لإنهاء الصفقة خلال الفترة القادمة.

التألق مع الشباب

وخطف كريتشوفياك الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، حيث شارك في 30 مباراة، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يُستبدل سوى 5 مرات.

وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين، وقام بـ8 تسديدات على المرمى بدقة 28.6%، ولعب 5 عرضيات ناجحة بدقة 41.7%، وصنع 13 فرصة، وقام بـ25 افتكاكًا ناجحًا بدقة 56.8%، وشتت الكرة 37 مرة، ومنع التسديد 13 مرة، وقطع الكرة 37 مرة، ولديه 1483 تمريرة ناجحة و9 مراوغات.