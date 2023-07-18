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كريستيانو رونالدو: قدومي لـ الدوري السعودي فتح الطريق لانضمام كبار اللاعبين

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
كريستيانو رونالدو: قدومي لـ الدوري السعودي فتح الطريق لانضمام كبار اللاعبين
المواطن - فريق التحرير

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تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر عن أن انتقاله لـ الدوري السعودي للمحترفين، فتح الباب لانضمام كبار اللاعبين من القارة الأوروبية للأندية السعودية.

كريستيانو رونالدو يشيد بقوة الدوري السعودي

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “قراري بالانضمام لـ دوري روشن كان حاسمًا بنسبة 100% من أجل إحضار لاعبين جدد، هذه هي الحقيقة، عندما انضممت إلى يوفنتوس كان الدوري الإيطالي ميتًا، ثم ساهمت في إحيائه من جديد بعد انتقالي إلى اليوفي، عندما أذهب أجلب أكبر اهتمام”.

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إدوارد ميندي
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

وتابع كريستيانو رونالدو: “الدوري السعودي أقوى من الدوري الأمريكي ولن أعود إلى أوروبا، لقد فتحت الطريق للانضمام إلى الدوري السعودي، وكل اللاعبين الآن يأتون إلى السعودية”.

وواصل نجم النصر قائلًا: ” في سنة واحدة مزيد من اللاعبين أصحاب المستويات الكبرى سوف يأتون إلى السعودية، وفي سنة واحدة الدوري السعودي سيكون أقوى من الدوري التركي والدوري الهولندي، واللاعبين الذين وصلوا إلى الدوري السعودي ليسوا مثلما قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنهم لاعبون كبار في السن وفي أواخر مسيرتهم، روبن نيفيز وجوتا لاعبين صغار في السن”.

كريم بنزيما - بديل كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

التعاقدات حتى الآن

جدير بالذكر أن الهلال كان تعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزيوالصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قادمًا من لاتسيو الإيطالي، بينما انضم الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى صفوف الاتحاد قادمين من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي على الترتيب، أما الأهلي فنجح في ضم كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، أما النصر فنجح في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.

مارسيلو بروزوفيتش
بروزوفيتش – المصدر @AlNassrFC
كانتي
النجم الفرنسي – المصدر @ittihad

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