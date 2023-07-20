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كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بنفيكا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بنفيكا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيل النصر لمواجهة بنفيكا البرتغالي وديًّا بعد قليل، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للفريق والمقام حاليًّا في البرتغال.

كريستيانو رونالدو أساسيًّا

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

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وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية على قناة SSC 1 HD.

تشكيل النصر لمواجهة بنفيكا

وكان أصفر الرياض تلقى خسارة قاسية أمام نادي سيلتا فيجو الإسباني وديًّا بخماسية دون رد، وذلك قبل مواجهة بنفيكا.

وفي سياق آخر، ابتعد النصر عن سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي بورتو البرتغالي تلقت عرضًا آخر لأوتافيو من أصفر الرياض، إلا أنها رفضته أيضًا.

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