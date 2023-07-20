كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بنفيكا

المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما
كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو تشكيل النصر لمواجهة بنفيكا البرتغالي وديًّا بعد قليل، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للفريق والمقام حاليًّا في البرتغال.
وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية على قناة SSC 1 HD.
وكان أصفر الرياض تلقى خسارة قاسية أمام نادي سيلتا فيجو الإسباني وديًّا بخماسية دون رد، وذلك قبل مواجهة بنفيكا.
وفي سياق آخر، ابتعد النصر عن سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي بورتو البرتغالي تلقت عرضًا آخر لأوتافيو من أصفر الرياض، إلا أنها رفضته أيضًا.