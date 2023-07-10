كريستيانو رونالدو يُساعد النصر لحسم صفقة جديدة

يعمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إقناع أحد مواطنيه، بالانضمام على صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كريستيانو رونالدو يحاول ضم أوتافيو

وذكرت صحيفة “أبولا”، اليوم الاثنين: “كريستيانو رونالدو اتصل بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، أوتافيو، زميله في المنتخب البرتغالي، وتحدث معه عن مشروع النصر”.

وتؤكد التقارير أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي لضم أوتافيو صاحب الـ28 عامًا، ووصل قيمته إلى 13.5 مليون يورو أي 5 أضعاف ما يحصل عليه حاليًا في الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو.

ويُعد أوتافيو واحدًا من أبرز اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، حيث يلعب في صفوفه منذ عام 2014، وفاز معه بالدوري البرتغالي الممتاز 3 مرات.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كاسترو يقود النصر

ولا يُعتبر أوتافيو الصفقة الوحيدة التي تدخل فيها كريستيانو رونالدو من أجل تسهيل انتقالها إلى النصر، حيث أشارت تقارير إلى أنه رشح المدرب البرتغالي لويس كاسترو للإدارة، قبل أن يتم التوقيع معه رسميًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بمعسكر خارجي في البرتغال، قبل أن يقوم بجولة آسيوية.