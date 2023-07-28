حمدالله وبنزيما يقودان الاتحاد لفوز ثمين ضد الترجي وصدارة المجموعة هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي
نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي التونسي بطريقة جميلة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسدد بنزيما تصويبة قوية في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة لم ينجح حار سالترجي في التعامل معها لتصبح النتيجة 2/ 1 للعميد.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل بنتيجة 1/ 1 حيث سجل أسامة بو قرة للفريق التونسي ثم نجح اللاعب المغربي حمدالله في إحراز هدف التعادل للعميد من ضربة رأسية.
بنزيما ينطلق مع الاتحاد بقذيفة رائعة⚽️
#الترجي_التونسي_الاتحاد.#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FZt4py9WFw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023