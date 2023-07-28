كريم بنزيما يضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي

نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الثاني لـ الاتحاد ضد الترجي التونسي بطريقة جميلة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الاتحاد ضد الترجي

وسدد بنزيما تصويبة قوية في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة لم ينجح حار سالترجي في التعامل معها لتصبح النتيجة 2/ 1 للعميد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل بنتيجة 1/ 1 حيث سجل أسامة بو قرة للفريق التونسي ثم نجح اللاعب المغربي حمدالله في إحراز هدف التعادل للعميد من ضربة رأسية.