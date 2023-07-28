كريم بنزيما يُحقق البداية الأفضل في مسيرته

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تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل لافت، في أول ظهور رسمي له مع الاتحاد، وقاده لتجاوز عقبة الترجي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليُحقق أفضل بداية له في مسيرته الرياضية.
وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث وقع على عقد ممتد حتى عام 2026.
وشارك كريم بنزيما بشكل أساسي في مباراة الاتحاد والترجي بالأمس، وصنع الهدف الأول بعد مجهود فردي رائع، وقدم تمريرة ذهبية على رأس المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ ليهز الشباك، قبل أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة مميزة.
وتُعد هذه البداية هي الأفضل لكريم بنزيما مع أي فريق لعب له، حيث إنه لم ينجح في هز الشباك خلال مباراته الأولى مع ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني، واكتفى بصناعة هدف واحد، لتكون انطلاقته مع الاتحاد الأبرز.
وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الاستعداد لمواجهة الصفاقسي التونسي، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الشرطة العراقي، ثم الترجي والصفاقسي بدون رصيد.