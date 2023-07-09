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تحدي القفز من القارب

كسر عنق 4 أمريكيين بسبب تحدٍ جديد على تيك توك

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
كسر عنق 4 أمريكيين بسبب تحدٍ جديد على تيك توك
المواطن - فريق التحرير

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تسبب تحدٍ جديد منتشر على تيك توك، يتبعه الكثير من المهووسين، في كسر عنق أربعة أفراد حتى الآن.

 القفز من القارب

ووفقًا لوسائل إعلام، فإن آخر هذه “الترندات” تحدي القفز من القارب وهو يسير بسرعة، والذي أودى حتى الآن بأربع ضحايا “كسروا أعناقهم”.

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فقد انتشر تحدي القفز على القارب عبر منصة تيك توك، حيث يمكن مشاهدة الشبان والفتيات وهم يقفزون من مؤخرة السفن أثناء تحركهم بسرعة عالية وتسبب الأمر في أربع حالات وفاة في ألاباما الأميركية.

أنشطة مائية خطيرة

وينطوي التحدي، الذي تم تعميمه على “تيك توك”، على مشاركة الأفراد في أنشطة مائية خطيرة.

وينطلق أولئك المشاركون في التحدي من مؤخرة قارب إلى سلم ويقفزون بطريقة بهلوانية، بينما يستمر القارب في التحرك.

وحتى الآن، وبحسب المسؤولين في ولاية ألاباما فإن هذه “البدعة” الجديدة أودت بحياة أربعة أشخاص، بعد أن كسروا أعناقهم على الفور.

وقال جيم دينيس من فريق الإنقاذ تشايلدرسبرج لموقع “WPDE”: “في الأشهر الستة الماضية، شهدنا أربع حالات غرق كان من السهل تجنبها”.

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