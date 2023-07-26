Icon

77 مصابًا جراء تصادم حافلتين بجنوب إفريقيا Icon السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة صافر Icon لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص Icon مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج Icon مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية Icon معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته Icon ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز Icon كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة Icon لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس Icon سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سيتعيّن على الكلب الخضوع للتدريب

كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وسائل إعلام أمريكية: إن كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن هاجم أشخاصًا عدة لاسيما في مقرّ الرئاسة.

المرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها سيّد البيت الأبيض مشاكل من هذا النوع مع أحد كلابه.

قد يهمّك أيضاً
13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة

13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة

درجة الحرارة عند منتصف النهار أدنى من الـ4 عصرًا

درجة الحرارة عند منتصف النهار أدنى من الـ4 عصرًا

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سيتعيّن على الكلب كوماندر وهو جرو من فصيلة “الراعي الألماني” (German Shepherd) أُحضر للمرة الأولى إلى البيت الأبيض في العام 2021، أن يخضع مجددًا للتدريب بعد عشرة حوادث على الأقل هاجم فيها أشخاصًا نقل أحدهم إلى المستشفى.

جيل بايدن تعجز عن استعادة السيطرة

وبحسب، ما أوردت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلًا عن رسائل إلكترونية تم الاطلاع عليها عبر “طلبات حرية المعلومات” التي قدمتها منظمة “جوديشال ووتش” المحافظة، في أحد الحوادث عجزت السيدة الأولى جيل بايدن عن “استعادة السيطرة” على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرية.

وجاء في رسالة إلكترونية كتبها أحد عناصر الخدمة السرية: “أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتعرّض أحد العناصر لهجوم أو للعض”.

ووصفت مديرة اتصالات السيّدة الأولى جيل بايدن لـ”سي إن إن” الأجواء المحمومة في البيت الأبيض بأنها “بيئة فريدة وغالبًا ما تثير توتر الحيوانات الأليفة التي تقتنيها العائلة”، وقالت: إن عائلة بايدن تعمل مع جهاز الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض على إعداد بروتوكولات جديدة وإخضاع الحيوانات للتدريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام
السعودية اليوم

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد...

السعودية اليوم
خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى
آخر الاخبار

خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

آخر الاخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر
أخبار أمنية

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص...

أخبار أمنية
وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن...

أخبار رئيسية
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
السوق

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج...

السوق
إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع الصينية بأمريكا
تكنولوجيا

إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع...

تكنولوجيا
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر
أخبار أمنية

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر...

أخبار أمنية