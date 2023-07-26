كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة

قالت وسائل إعلام أمريكية: إن كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن هاجم أشخاصًا عدة لاسيما في مقرّ الرئاسة.

المرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها سيّد البيت الأبيض مشاكل من هذا النوع مع أحد كلابه.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سيتعيّن على الكلب كوماندر وهو جرو من فصيلة “الراعي الألماني” (German Shepherd) أُحضر للمرة الأولى إلى البيت الأبيض في العام 2021، أن يخضع مجددًا للتدريب بعد عشرة حوادث على الأقل هاجم فيها أشخاصًا نقل أحدهم إلى المستشفى.

جيل بايدن تعجز عن استعادة السيطرة

وبحسب، ما أوردت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلًا عن رسائل إلكترونية تم الاطلاع عليها عبر “طلبات حرية المعلومات” التي قدمتها منظمة “جوديشال ووتش” المحافظة، في أحد الحوادث عجزت السيدة الأولى جيل بايدن عن “استعادة السيطرة” على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرية.

وجاء في رسالة إلكترونية كتبها أحد عناصر الخدمة السرية: “أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتعرّض أحد العناصر لهجوم أو للعض”.

ووصفت مديرة اتصالات السيّدة الأولى جيل بايدن لـ”سي إن إن” الأجواء المحمومة في البيت الأبيض بأنها “بيئة فريدة وغالبًا ما تثير توتر الحيوانات الأليفة التي تقتنيها العائلة”، وقالت: إن عائلة بايدن تعمل مع جهاز الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض على إعداد بروتوكولات جديدة وإخضاع الحيوانات للتدريب.