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مصابة بجروح في أماكن مختلفة من جسدها

كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام لبنانية أن كلبًا ضالًّا عثر على رضيعة داخل كيس قمامة، ما سبب صدمة للبنانيين في مدينة طرابلس اللبنانية.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، عثر أحد المواطنين على كيس أسود يجره كلب وبداخله رضيعة على قيد الحياة.

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ولاحظ أحد اللبنانيين كلبًا يجر كيسًا أسود يصدر منه صوت أنين قرب مبنى بلدية طرابلس ليبادر الرجل سريعًا بأخذ الكيس ليتبين أن بداخله طفلة رضيعة حديثة الولادة.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن الطفلة نقلت إلى المستشفى مصابة بجروح في أماكن مختلفة من جسدها.

وكانت الحادثة أثارت صدمة عارمة في لبنان ومدينة طرابلس خصوصًا، واستهجانًا كبيرًا، مما وصفوه “بانعدام الإنسانية” المتمثل في هذه الواقعة.

يأتي ذلك في وقت لم تخرج فيه مدينة طرابلس، وجميع اللبنانيين، من صدمة حادثة الطفلة لين طالب (6 أعوام)، التي توفيت مطلع الشهر الجاري، بعد تعرضها لاغتصاب، فيما لا تزال القوى الأمنية تحقق في الحادثة لكشف ملابساتها.

 

رضيعة داخل كيس قمامة

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