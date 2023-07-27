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بعد انتقاله إلى الاتفاق

كلوب يودع هندرسون: سوف نفتقدك يا أسطورة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
كلوب يودع هندرسون: سوف نفتقدك يا أسطورة
المواطن - فريق التحرير

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وجه المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، رسالة وداع مؤثرة لقائد الريدز، جوردان هندرسون، بعد انتقاله إلى صفوف الاتفاق في الميركاتو الصيفي الحالي.

هندرسون اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عن تعاقده مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون لمدة 3 سنوات، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور المسحل، والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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جوردان هندرسون
جوردان بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

رسالة وداع من كلوب

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لكلوب، وهو يُشيد بجهود النجم الإنجليزي خلال فترة الـ12 عامًا التي قضاها مع الريدز، وبدا المدرب الألماني متأثرًا للغاية.

وقال كلوب في رسالته لهندرسون: “مرحبا أيها القائد. سوف نفتقدك، أنت تعرف ذلك. سوف تشتاق إلينا، وأنا أعلم ذلك، لكن هذه هي الحياة. هذا ليس إلى الأبد، إنه مجرد وداع. أتمنى لك التوفيق، تمنيت ذلك لنا ونتمنى لك ذلك”.

جوردان هندرسون
جوردان بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

وتابع: “قلت في البداية عندما وصلت إلى هنا أن الحياة يجب أن تكون مثل تلك التي نعيشها معًا، وعندما نكون معًا، نجمع القصص ونجعلها قصتنا، وعندما تنظر إلى الوراء الآن بالفعل، أعتقد أنه لا يمكنك تجنب الابتسامة وأشعر بنفس الشيء تمامًا”.

وأضاف كلوب في حديثه عن قادة ليفربول، قائلًا: “كان لدي دائمًا قادة خدموا لفترة طويلة، سيباستيان كيل، 7 سنوات، (ديمو) واش، 7 سنوات و3 أشهر، وهندرسون 7 سنوات و8 أو 9 أشهر، لذا فزت بهذا السباق أيضًا!”.

وواصل: “سوف نفتقدك.. سأفتقد المحادثات التي أجريناها، ليست دائمًا المحادثات السهلة، لكنني أتمنى لك كل التوفيق في هذه الرحلة، إذا لم يخبرك أحد بعد، فأنا أخبرك الآن.. أنت أسطورة”.

جوردان هندرسون
هندرسون بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

واستكمل كلوب رسالته لهندرسون قائلًا: “أعلم أن الناس يقولون مؤخرًا إننا نستخدم هذه الكلمة كثيرًا، يمكنني أن أخبرك أن هذا لا ينطبق عليك”.

واختتم رسالته قائلًا: “أتمنى لك التوفيق. سنتحدث قريبًا، أراك قريبًا وآمل أن تجد الوقت للعودة ويمكننا أن نقول وداعًا للنادي بشكل صحيح، لأن هذا ما تستحقه. شكرًا لك على كل شيء، أراك قريبًا، ولا تنس.. لن تمشي بمفردك أبدًا”.

 

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