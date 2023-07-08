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للانضمام للكلية لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس لعام 1445هـ

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
المواطن - فريق التحرير

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كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، تعلن عن فتح القبول والتسجيل (للطلاب والطالبات) من حملة الثانوية العامة للانضمام للكلية لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس لعام 1445هـ، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:

المميزات أثناء الدراسة:

– برنامج بكالوريوس (منتهي بالتوظيف) في الخدمات الصحية للقوات المسلحة.
– مكافأة مالية شهرية.
– توفير السكن حسب الإمكانية.
– توفير الوجبات الغذائية حسب الإمكانية.
– توفير العلاج المجاني.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة.

– أن يكون حاصلا على الثانوية (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن90%.

– أن لا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثلاث سنوات (1442-1443-1444)، وتكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

– أن لا يزيد عمر المتقدم على (23عاما عند تقديم الطلب.)

– أن يكون متفرغا بشكل كلي للدراسة.

– أن يكون حاصلا على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي عن (65%) كحد أدنى.

– أن يكون حاصلا على نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن (45) أو (IELTS) بدرجة لا تقل عن (3.5) أو اختبار توفل (IBT) بدرجة لا تقل عن (39) أو اختبار التوفل (CPT) بدرجة لا تقل عن (97) أو اختبار التوفل (PBT) بدرجة لا تقل عن (403).

– أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المعتمد لدى الكلية.

– أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي كلية أخرى.

– يتم التقديم آليا للكلية عبر موقع الكلية بوابة القبول الإلكتروني ويتحمل المتقدم مسئولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الإلكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغى تسجيله مباشرة  وفي أي مرحلة دراسية.

– يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحده تابعه للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة ومناوبات العمل.

– يتعهد الطالب/ـة بالالتزام بالدراسة بالكلية وفي حال الانسحاب يتكفل الطالب بدفع التكاليف الدراسية خلال الفترة التي قضاها بالكلية.

المستندات المطلوبة عند التقديم:

– استمارة الثانوية العامة الأصل وصورتين مصدقة منها.

– ثلاث صور من البطاقة الشخصية (مع إحضار الأصل للمطابقة).

– صورتين من سجل الأسرة (مع إحضار الأصل للمطابقة).

– صورة من نتائج اختبار القدرات العامة نتائج اختبار التحصيل الدراسي العلمي ونتائج اختبار اللغة الإنجليزية.

– عدد (6) صور شخصية حديثة ملونة مقاس 4 × 6 (يشترط للفتيات أن تكون الصورة بالحجاب الإسلامي).

ملفات هامة:

شروط ومتطلبات القبول والتخصصات والمسارات:
اضغط هـنـا )

مواعيد القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية:

– بداية التقديم: الأحد 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م.

– نهاية التقديم: الخميس 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

رابط التقديم:

 التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة القبول والتسجيل في الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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