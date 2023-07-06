كلية الملك خالد العسكرية تعلن بدء التسجيل لحملة الشهادة الجامعية والثانوية

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، موعد بداية التسجيل للعام الدراسي 1445هـ لحملة الشهادة الجامعية والثانوية على الرابط الإلكتروني – اضغط هنا-.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو في تمام الـ10 صباحًا، ويستمر حتى الخميس 13 يوليو 11 صباحًا.
كما يبدأ التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 يوليو الساعة الـ10 صباحًا وحتى الأحد 16 يوليو الساعة الـ11 صباحًا.
وأعلنت وزارة الحرس الوطني أنه سيتم إدراج درجات التحصيلي، والقدرات، وكفايات اللغة الإنجليزية آليًّا من المركز الوطني للقياس.