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بداية من الأحد حتى الخميس

كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول لدورة الضباط الـ53 عام 1445هـ

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول لدورة الضباط الـ53 عام 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية –بكالوريوس- من خريجي العام الدراسي 1443هـ والعام الدراسي 1444هـ للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 53 للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

مواعيد التقديم

بحسب ما ذكرت كلية الملك فهد الأمنية، يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 10 صباحًا) بتاريخ 1444/12/21هـ الموافق 2023/07/09م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 10 صباحًا) بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

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ويمكن التقديم من خلال الرابط الإلكتروني – اضغط هنا.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.

4- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وفق اللائحة الطبية بوزارة الداخلية.

5- أن يكون حائزًا على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

6- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية.

7- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

8- أن يؤدي المتقدم الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم.

9- أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

10- ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

11- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد.

تعليمات هامة:

أوضحت الكلية شروط وتعليمات هامة للمتقدمين تضمنت ما يلي:

1- على المتقدم قبل البدء في تسجيل الطلب الدخول على منصة مؤهل للتأكد من تحديث بياناته التعليمية.

2- سيتم لاحقًا الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

3- تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط.

4- على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة (يجب مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى).

5- على الطالب الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة ابشر توظيف ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للبيانات المطلوبة أو غير الصحيحة.

6- إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم.

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