كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

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بدأت كلية الملك فهد الأمنية اليوم الأحد، بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية دورة (67) لحملة شهادة الثانوية العامة، بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي.
وتحرص كلية الملك فهد الأمنية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق أنظمة قائمة وتحقيق فرص متساوية للمتقدمين مروراً بمرحلة تحقق الشخصية، يليها إدخال البيانات وقياس الطول والوزن، ثم مراحل الكشف الطبي واللياقة البدنية، ومرحلة المقابلة الشخصية.
وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت الخميس الماضي نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (67) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية، عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية.