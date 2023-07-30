Icon

تفاصيل اتفاق النصر مع ساديو ماني Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة Icon برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية Icon لويس كاسترو: مباراة الاتحاد المنستيري حاسمة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على أبها Icon سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة 58.4 نقطة Icon سجل محفز لـ الاتحاد ضد الصفاقسي Icon توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر Icon مدرب الشباب: نسعى لتجاوز الزمالك والمنافسة على اللقب Icon كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحملة شهادة الثانوية العامة

كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت كلية الملك فهد الأمنية اليوم الأحد، بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية دورة (67) لحملة شهادة الثانوية العامة، بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي.

اشتراطات القبول بكلية الملك فهد

وتحرص كلية الملك فهد الأمنية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق أنظمة قائمة وتحقيق فرص متساوية للمتقدمين مروراً بمرحلة تحقق الشخصية، يليها إدخال البيانات وقياس الطول والوزن، ثم مراحل الكشف الطبي واللياقة البدنية، ومرحلة المقابلة الشخصية.

قد يهمّك أيضاً
اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بكلية الحرم

اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بكلية الحرم

إحباط تهريب 20 كجم قات مخدر بجازان

إحباط تهريب 20 كجم قات مخدر بجازان

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت الخميس الماضي نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (67) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية، عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية.

إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم