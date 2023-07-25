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حلّقا مسافة 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وكالتا يونهاب الكورية الجنوبية وكيودو اليابانية، أن بيونغ يانغ أجرت اختبارين صاروخيين ليل الاثنين، قبيل احتفالات بالذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية سيحضرها ممثلون عن الصين في إطار أول أجنبي هو الأول الذي يزور كوريا الشمالية منذ إغلاق الحدود في عام 2020 لاحتواء كوفيد-19.

صاروخان باليستيان

وبحسب الوكالتين، فقد وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية المقذوفين بأنهما صاروخان باليستيان حلّقا مسافة 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر.

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من جانبها، نقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن “جيشنا رصد صاروخين باليستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق قرب بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق عند الساعة 11,55 من ليل الرابع والعشرين (من يوليو) وعند منتصف ليل الخامس والعشرين” منه.

ويندرج إطلاق الصاروخين في إطار سلسلة اختبارات أسلحة أجرتها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة، ويأتي ذلك في حين عزّزت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي ردًّا على تهديدات الشمال.

وتختبر بيونغ يانغ أسلحة بشكل روتيني، ويأتي إطلاق الصاروخين الأخيرين بعد أيام على إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شخصيًّا على إطلاق هواسونغ-18 وهو أحدث صاروخ باليستي محلي الصنع عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات لبث الخوف في نفوس الأعداء

بيونغ يانغ وسيول

والعلاقات بين الكوريتين عند أدنى مستوى مع انقطاع التواصل الدبلوماسي بين بيونغ يانغ وسيول إثر دعوة كيم لتسريع برنامج التسلح وتطويره بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.

ردًّا على ذلك، أجرت سيول وواشنطن تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والإستراتيجية تطورًا.

ويأتي إطلاق الصاروخين الاثنين قبل أيام من احتفال كوريا الشمالية هذا الأسبوع بالذكرى السنوية السبعين لنهاية الحرب الكورية.

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات لبث الخوف في نفوس الأعداء

 

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