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جندي أمريكي يعبر إلى كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا تجاه البحر

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا تجاه البحر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن جارتها الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًّا صوب البحر.

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

جندي أمريكي

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، في وقت سابق، أن المواطن الأمريكي الذي عبر اليوم الثلاثاء، الحدود إلى كوريا الشمالية هو جندي.

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ونقلت سي إن إن الأمريكية عن مسؤول تأكيده أن الرجل الذي عبر حدود كوريا الشمالية خلال جولة يعتقد أنه جندي أمريكي.

وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن مواطنًا أمريكيًّا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويبدو أن السلطات الكورية الشمالية أوقفته.

وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين: “عبر مواطن أمريكي من دون إذن خط التماس” مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة “للمنطقة الأمنية المشتركة” وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة.

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