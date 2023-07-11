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نددت بخطط واشنطن لنشر غواصة صاروخية نووية

كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ صباحاً
كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي
المواطن - فريق التحرير

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هددت كوريا الشمالية الإثنين بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي ونددت بخطط واشنطن لنشر غواصة صاروخية نووية قرب شبه الجزيرة الكورية.

تهديدات كوريا الشمالية

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، أن الولايات المتحدة “كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب” من خلال طلعات “استفزازية” أجرتها طائرات تجسس أمريكية على مدى ثمانية أيام متتالية هذا الشهر، وخرقت طائرة استطلاع مجالها الجوي فوق البحر الشرقي “عدة مرات”.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المتحدث قوله “ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي في البحر الشرقي لكوريا”.

ولفت المتحدث إلى حوادث سابقة عندما أسقطت كوريا الشمالية طائرة أمريكية محذرا من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن تجسسها الجوي “المنظم بشكل محموم”.

وليل الإثنين، أشارت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون ومستشارته المقربة، الى أن طائرة تجسس أمريكية خرقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين صباح اليوم نفسه.

ولفتت في بيان الى أن بيونغ يانغ لن تردّ مباشرة على النشاطات التجسسية الأمريكية خارج نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكنها حذّرت من اتخاذ “خطوة حاسمة” اذا تجاوز الجيش الأمريكي الخط العسكري لحدودها البحرية.

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