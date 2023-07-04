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عُثر عليها في الجناح الغربي منه

كوكايين في البيت الأبيض وإغلاق المجمع الرئاسي

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
كوكايين في البيت الأبيض وإغلاق المجمع الرئاسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الإطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقًا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتا، هو مادة الكوكايين، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

كوكايبن

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كوكايين في البيت الأبيض

وقالت الخدمة السرية بالولايات المتحدة، إنه تم العثور على “مادة مجهولة” أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق، وفقًا لرويترز.

وذكر متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني “مساء يوم الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيًا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل”.

وأردف المتحدث أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض، الذي يضم المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.

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جهاز الخدمة السري

ولم يكن بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة. ويعمل المئات في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم.

وتابعت الخدمة السرية “جرى التواصل مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة”. وقال المتحدث إنه تم إجراء “تحقيق في سبب وطريقة” دخول المادة إلى البيت الأبيض.

واختتم مسؤولان مطلعان، أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض هي الكوكايين، وفقًا لواشنطن بوست.

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