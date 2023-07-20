كونغو الديموقراطية تؤكد دعم طلب السعودية لاستضافة إكسبو الدولي 2030

أكد معالي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

دعم استضافة السعودية لـ إكسبو 2030

وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحب بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض.

من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.