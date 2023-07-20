كونغو الديموقراطية تؤكد دعم طلب السعودية لاستضافة إكسبو الدولي 2030

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي
أكد معالي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحب بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض.
من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.