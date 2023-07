كيت وويليام بصحبة صغارهم في نهائي ويمبلدون للرجال

تداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات حضور أسرة ولي العهد البريطاني ويليام وزوجته كيت، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023، حيث كان الأمير جورج والأميرة شارلوت بصحبة والديهما للاستمتاع بنهائي بطولة ويمبلدون الفردي للرجال.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية لحظة وصول أمير وأميرة ويلز لنهائي بطولة ويمبلدون، حيث التقوا بطاقم الأمن والمسؤولين بالنادي المستضيف للبطولة، قبل الذهاب لمشاهدة المباراة على ملعب سنتر كورت بالعاصمة الإنجليزية لندن أمس الأحد.

وتوج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ويمبلدون للتنس 2023 للمرة الأولى في تاريخه على حساب الصربي نوفاك جوكوفيتش حامل اللقب في السنة الماضية.

This is the moment the Prince and Princess of Wales arrived at the #WimbledonFinal.

