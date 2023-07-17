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التقوا بطاقم الأمن والمسؤولين بالبطولة

كيت وويليام بصحبة صغارهم في نهائي ويمبلدون للرجال

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ صباحاً
كيت وويليام بصحبة صغارهم في نهائي ويمبلدون للرجال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات حضور أسرة ولي العهد البريطاني ويليام وزوجته كيت، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023، حيث كان الأمير جورج والأميرة شارلوت بصحبة والديهما للاستمتاع بنهائي بطولة ويمبلدون الفردي للرجال.

نهائي بطولة ويمبلدون الفردي للرجال

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية لحظة وصول أمير وأميرة ويلز لنهائي بطولة ويمبلدون، حيث التقوا بطاقم الأمن والمسؤولين بالنادي المستضيف للبطولة، قبل الذهاب لمشاهدة المباراة على ملعب سنتر كورت بالعاصمة الإنجليزية لندن أمس الأحد.

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وتوج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ويمبلدون للتنس 2023 للمرة الأولى في تاريخه على حساب الصربي نوفاك جوكوفيتش حامل اللقب في السنة الماضية.

قيمة جائزة الفائز بنهائي ويمبلدون

وكانت أطول مباراة نهائية في ويمبلدون 2019 بين نوفاك دجوكوفيتش وروجير فيدرر (4 ساعات و59 دقيقة).

وأوقف ألكاراز سلسلة انتصارات ديوكوفيتش في البطولة والتي امتدت لـ46 انتصارًا متتاليًا خلال خمس سنوات توج خلالها باللقب 4 مرات متتالية، وسيحصل النجم الإسباني على قيمة 2 مليون و320 ألف جنيه إسترليني بفضل رعاية شركة جاغوار وبنك باركليز وشركة أوبو وغيرهم.

وحرم ألكاراز ديوكوفيتش من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب توج بلقب بطولة ويمبلدون المسجل باسم الأسطورة السويسرية المُعتزل روجير فيدرر بثمانية تتويجات آخرها في 2017، ليتجمد رصيد تتويجاته عند الرقم 7.

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